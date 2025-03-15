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Старт первой очереди "Русской платины" на Таймыре: ввод в 2026 году

Старт первой очереди "Русской платины" на Таймыре: ввод в 2026 году

Группа "Русская платина" запустит первую очередь комплекса на Черногорском месторождении в 2026 году, заявляет губернатор Михаил Котюков.

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