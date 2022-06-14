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ТАСС: на "Азовстали" регулярно находят заблудившихся бойцов "Азова", не сдавшихся в плен

ТАСС: на "Азовстали" регулярно находят заблудившихся бойцов "Азова", не сдавшихся в плен

На развалинах металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе в ходе патрулирования и зачистки катакомб регулярно находят заблудившихся бойцов "Азова", не сдавшихся в плен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах ДНР.

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