ТАСС: на "Азовстали" регулярно находят заблудившихся бойцов "Азова", не сдавшихся в плен

На развалинах металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе в ходе патрулирования и зачистки катакомб регулярно находят заблудившихся бойцов "Азова", не сдавшихся в плен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах ДНР.