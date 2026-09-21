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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Манчини о сборной Италии: «Уверен, что мы завоюем трофей в ближайшие 4 года. Я хочу создать доминирующую команду и добиться успеха как можно скорее»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о своих амбициях в отношении команды. Итальянский специалист во второй раз возглавил сборную, с которой уже работал с 2018 по 2023 год.

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