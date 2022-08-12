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Канчельскис о Писареве в «Химках»: «Странный выбор. Он не работал на уровне РПЛ. Неизвестно, как его воспримет команда»

Андрей Канчельскис оценил назначение Николая Писарева главным тренером «Химок». «Странный выбор в пользу Писарева.

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