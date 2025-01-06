Хоронили тещу, порвали два баяна, или Анналена Бербок выкидывает коленца

Когда на заре немецкого зеленого движения разгорелись споры, зачем оно нужно, главный зелёный, он же праздношатающийся недоучка из гимназии Иоганна Гуттенберга, и по совместительству криптореволюционер Йошка Фишер, случайно посмотревший фильм «Ленин в октябре», за неимением броневика взобрался на чугунную голову Конрада Аденауэра в Бонне и прокричал историческую фразу: «Власть зеленым, а остальных на хрен».