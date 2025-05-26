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В Петербурге глава поискового отряда сядет на 4,5 года за хранение оружия

В Петербурге глава поискового отряда сядет на 4,5 года за хранение оружия

В Петербурге суд оставил приговор в отношении главы поискового отряда «Юрий Гагарин» без изменений. За хранение боеприпасов и оружия ему назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года и шесть месяцев в ИК общего режима.

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