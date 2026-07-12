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Маврин рассмотрит предложения от других клубов: «Изучу варианты как в Медиалиге, так и за ее пределами»

Хавбек « Амкала » Василий Маврин готов рассмотреть предложения от других команд. «Получил от Германа финальное предложение на предстоящий сезон.

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