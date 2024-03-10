Нападающий СКА Глотов оценил свой гол в серии с «Торпедо»

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина на счету форварда три заброшенные шайбы. Нападающий СКА Василий Глотов прокомментировал свой гол во втором матче серии с нижегородским «Торпедо» во втором овертайме встречи.
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