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Фетисов о том, заслуживает ли «Флорида» победу в Кубке Стэнли: «Странный вопрос. Болею за российских ребят, но не факт, что они заслуживают чего-то перед тем, как выиграют»

В финальной серии сыграют «Флорида» и «Эдмонтон». – Заслуживает ли «Флорида» победу в Кубке Стэнли? – Что значит заслуживает? А «Эдмонтон», что ли не заслуживает? Странный вопрос, заслуживает ли Кубок Стэнли человек, который играет в финале.

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