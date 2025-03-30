БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Вырву ноги и убью»: в одном из детских садов Москвы отец-мигрант преподал урок чужому 4-летнему ребенку и всем воспитателям.

«Вырву ноги и убью»: в одном из детских садов Москвы отец-мигрант преподал урок чужому 4-летнему ребенку и всем воспитателям.

artut.pirogov Это Москва — столица России, где переплетаются культуры и традиции множества народов.

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Комментарии
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Вера смелых
Каламкаров оказался слишком благородным мужиком... С этими уродами, способными воевать с детьми, надо проще - как это было раньше -  &quot;тёмную&quot; ему устроить. Есть же места, где нет камер наблюдения... И отбить  ему все, что  можно отбить до состояния фарша... Надеюсь, найдутся мужики, и  та мразь даже заберёт свое заявление...         А что делать, если &quot;спасение утопающих- дело рук самих утопающих&quot;?   А трое взрослых, что молча наблюдали за всем этим, и не вмешалась, это такие же сволочи, как и киргиз.       Юлиус Фучик в предвоенное  ещё время писал &quot;Бойтесь молчащих- ибо с их молчаливого согласия в Мире творятся самые страшные преступления&quot;.. Как видим, это не просто бездействие, когда надо по башке охерачить в тот же момент.
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7 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Люди, будьте бдительны! Начинается всё вот с этого. А потом - гражданская война. Тот, кто снимал на телефон эту ситуацию, другие родители, которые не вмешивались в конфликт, - в следующий раз такая ситуация коснется вас. Нужно сплотиться в борьбе против мигрантов. Иначе они здесь откроют второй Таджикистан и Киргизию.
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4 час.
Игорь Сипкин
на стороне мигрантов наши силовики-полиция, суды, прокуратура, чиновники, наивысшая власть в стране-диаспоры...
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4 час.
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