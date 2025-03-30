«Вырву ноги и убью»: в одном из детских садов Москвы отец-мигрант преподал урок чужому 4-летнему ребенку и всем воспитателям.

Вера смелых

Каламкаров оказался слишком благородным мужиком... С этими уродами, способными воевать с детьми, надо проще - как это было раньше - "тёмную" ему устроить. Есть же места, где нет камер наблюдения... И отбить ему все, что можно отбить до состояния фарша... Надеюсь, найдутся мужики, и та мразь даже заберёт свое заявление... А что делать, если "спасение утопающих- дело рук самих утопающих"? А трое взрослых, что молча наблюдали за всем этим, и не вмешалась, это такие же сволочи, как и киргиз. Юлиус Фучик в предвоенное ещё время писал "Бойтесь молчащих- ибо с их молчаливого согласия в Мире творятся самые страшные преступления".. Как видим, это не просто бездействие, когда надо по башке охерачить в тот же момент.