Военное обозрение

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Западные инвесторы: О «потолке» цен на российскую нефть уже никто не вспоминает, покупают и по 80 долларов

Западные инвесторы: О «потолке» цен на российскую нефть уже никто не вспоминает, покупают и по 80 долларов

Крупнейшие консалтинговые агентства и банки выступили (причём практически одновременно) с прогнозами о дальнейшем росте цен на нефть.

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