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Европейский погром: В Амстердаме устроили охоту за евреями - жестоко били, бросали в реку

В Амстердаме устроили охоту за евреями - их жестоко били, бросали в реку. С чего начался этот европейский погром?Массовые беспорядки начались после матча Лиги УЕФА между голландским "Аяксом" и израильским клубом "Маккаби".

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