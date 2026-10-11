Штурм Бастилии 2.0: как Франция пожинает плоды собственной толерантности История обладает чувством черного юмора.
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Толерасты они всегда толерасты.... но скоро их переведут в статус педерастов.