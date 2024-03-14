И вновь водители общественного транспорта (маршрут #91) бьют тревогу по поводу поведения детей на улицах и просят родителей объяснять детям правила поведения на пешеходных переходах.
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И вновь водители общественного транспорта (маршрут #91) бьют тревогу по поводу поведения детей на улицах и просят родителей объяснять детям правила поведения на пешеходных переходах.