До начала ноября операторы связи должны продолжать пропускать звонки от банков, которые не заключили договоры об оплате маркировки.
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