В Воронежской области отменили массовые мероприятия из-за атаки на Белгород

В Бутурлиновском районе Воронежской области отменили все массовые новогодние мероприятия из-за массированного обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), о чем сообщается в Telegram-канале районной администрации.
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