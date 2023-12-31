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В Воронежской области отменили массовые мероприятия из-за атаки на Белгород

В Воронежской области отменили массовые мероприятия из-за атаки на Белгород

В Бутурлиновском районе Воронежской области отменили все массовые новогодние мероприятия из-за массированного обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), о чем сообщается в Telegram-канале районной администрации.

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