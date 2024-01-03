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Дюпон-Эньян: цифровое евро фон дер Ляйен не спасет разрушенную промышленность ЕС

Дюпон-Эньян: цифровое евро фон дер Ляйен не спасет разрушенную промышленность ЕС

Введение цифрового евро не поможет в восстановлении разрушенной промышленности Европейского союза. Об этом заявил депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X.

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