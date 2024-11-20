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Петербургский дневник

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Депутат из Петербурга предложил ввести в школах сезонное меню

Депутат из Петербурга предложил ввести в школах сезонное меню

С инициативой Михаил Ветров обратился к Сергею Кравцову Депутат муниципального образования Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить возможность внедрения отечественного школьного питания принципа сезонного меню.

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