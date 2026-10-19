Ed Kilgore: “Fifteen days from the end of the 2026 midterm elections, the big picture is increasingly clear: Despite a Republican-leaning landscape (especially for the U.
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