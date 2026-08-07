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Живая Кубань

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Бегал, ползал, прятался: голый мужчина терроризировал девушку в сквере Краснодара

Бегал, ползал, прятался: голый мужчина терроризировал девушку в сквере Краснодара

Бегал, ползал, прятался: голый мужчина терроризировал девушку в сквере КраснодараВ Краснодаре в сквере Пограничников, расположенном на улице имени Мачуги, поздним вечером 5 августа разыгралась жуткая сцена.

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