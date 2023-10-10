Александр Овечкин включён в список самых габаритных игроков НХЛ

При росте 192 см его вес составляет 108 кг.При росте 192 см его вес составляет 108 кг.Сегодня, 10 октября, издание The Hockey Writers опубликовало список самых габаритных хоккеистов, которые выступят в стартующем сезоне НХЛ.
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