У Часова Яра зафиксировали массовую эвакуацию солдат ВСУ

В районе населенного пункта Часов Яр, за который идут бои в ДНР, после перехода российских сил канала Северский Донец - Донбасс зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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