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ЕСПЧ не принял решения по тысячам жалоб жителей республики — ДНР

ЕСПЧ не принял решения по тысячам жалоб жителей республики — ДНР

Тысячи жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) были приняты к рассмотрению, но решений по ним до сих пор нет, 11 июля сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

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