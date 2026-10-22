Ситуация с паводком в Ялте стабилизирована. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым. Работы непрерывно продолжались всю ночь на двух участках — на улице Родниковой в поселке Кореиз и в троллейбусном парке Ялты.