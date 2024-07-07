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Потрошители аэродромов уже в деле. Ударный кулак собирается по обе стороны фронта

Потрошители аэродромов уже в деле. Ударный кулак собирается по обе стороны фронта

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Вчера 4,4K прочитали F-16 с большой вероятностью уже есть у врага. Они прибыли на фронт спецоперации ради того, чтобы нивелировать наше превосходство в воздухе и для борьбы с русскими самолётами, которые наносят удары по украинской территории планирующими боеприпасами.

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