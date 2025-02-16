Стиль для меланхолика: что им носить, чтобы раскрыть себя

Мода — это не просто следование трендам, а мощный инструмент самовыражения. Для людей с меланхоличным темпераментом, обладающих глубокой чувствительностью и склонностью к рефлексии, одежда становится не только частью повседневности, но и способом подчеркнуть свою индивидуальность.