Арауканы – символ Чили

Бальтазар в исполнении Анатолия Смиранина и Гутиэре – Анастасия Вертинская – арауканы по версии советского синематографа В фантастическом романе Александра Беляева «Человек-амфибия» есть сцена, в которой индеец Бальтазар готовится вместе с испанцем Педро Зуритой поймать «морского дьявола».