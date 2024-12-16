Арауканы – символ Чили

Бальтазар в исполнении Анатолия Смиранина и Гутиэре – Анастасия Вертинская – арауканы по версии советского синематографа В фантастическом романе Александра Беляева «Человек-амфибия» есть сцена, в которой индеец Бальтазар готовится вместе с испанцем Педро Зуритой поймать «морского дьявола».
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