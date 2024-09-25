Венгерский Министр Иностранных Дел Петер Сийярто проинформировал о том, что все программы западных держав по накачиванию Вооружённых сил Украины бронетехникой и вооружением не позволили быстро завершить бушующее на территории государства противостояние, но сделали его более кровопролитным.
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