Венгерский Министр Иностранных Дел Петер Сийярто проинформировал о том, что все программы западных держав по накачиванию Вооружённых сил Украины бронетехникой и вооружением не позволили быстро завершить бушующее на территории государства противостояние, но сделали его более кровопролитным.