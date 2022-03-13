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Бруну не сыграл с «Тоттенхэмом» из-за болезни. Его участие в матче с «Атлетико» под вопросом

Бруну Фернандеш пропустил матч между «Ман Юнайтед» и «Тоттенхэмом» из-за болезни. The Athletic пишет, что участие полузащитника «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (первая игра – 1:1) под вопросом.

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