У нас 26-летний приличный сын, не можем найти невесту… А с чего вы решили, что у вас приличный сын?

Мы с одной такой разговаривали в Абхазии. Её замуж выжали молодой за старика. Вот молодая вдова и сказала в первую брачную ночь ляжет между сынулей за 40 лет и невесткой

А

Александр24

Пришёл я из армии в мае. Через какое-то время моя мать стала настойчиво советовать познакомиться с дочерью своей подруги. И, мол, девочка очень приличная, скромная, тихая, ни с кем не гуляет. Мне на тот момент было некогда -готовился к экзаменам в институт, короче, затянул со знакомством. И вдруг, в ноябре мать сообщила, что эта "скромная", приличная девушка родила ребёнка. По-видимому, ушлая мамаша девушка спешила подложить свою дочурочку под неопытного солдатика, дабы прикрыть грех дочери её замужеством. А что ребёнок, якобы, родился недоношенным -ну, что ж, бывает. Вот такие они бывают "приличные" девушки.