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Всё о женщинах

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У нас 26-летний приличный сын, не можем найти невесту… А с чего вы решили, что у вас приличный сын?

У нас 26-летний приличный сын, не можем найти невесту… А с чего вы решили, что у вас приличный сын?

Прочитала рассказ о матери, которая все сделала, чтобы своего «приличного» 26-летнего сына женить.

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Комментарии
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Евгений Луговцев
Мы с одной такой разговаривали в Абхазии. Её замуж выжали молодой за старика. Вот молодая вдова и сказала в первую брачную ночь ляжет между сынулей за 40 лет и невесткой
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15 час.
А
Александр24
Пришёл я из армии в мае. Через какое-то время моя мать стала настойчиво советовать познакомиться с дочерью своей подруги. И, мол, девочка очень приличная, скромная, тихая, ни с кем не гуляет. Мне на тот момент было некогда -готовился к экзаменам в институт, короче, затянул со знакомством. И вдруг, в ноябре мать сообщила, что эта &quot;скромная&quot;, приличная девушка родила ребёнка. По-видимому, ушлая мамаша девушка спешила подложить свою дочурочку под неопытного солдатика, дабы прикрыть грех дочери её замужеством. А что ребёнок, якобы, родился недоношенным -ну, что ж, бывает. Вот такие они бывают &quot;приличные&quot; девушки.
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14 час.
саша дмитренко
родителям  имело  смысл  выбирать  жену  сыну когда жили  все  вместе  в  больших  семьях  и  заботились  о  чистоте  рода,,но  и  любовницы  тогда  были  в  порядке  вещей)))
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5 час.

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