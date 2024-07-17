За прошедшие сутки в Ивановкой области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими

В Фурманове в 05-26 на парковке возле промышленного предприятия по улице Демьяна Бедного 24-летний молодой человек, покинул кабину грузового самосвала «SIТRAK C7H» с прицепом не приняв необходимых мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства.