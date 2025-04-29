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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василевский пропустил 3 шайбы после 22 бросков «Флориды» в 4-м матче серии. Поражение – 11-е в 15 играх в плей-офф за последние 3 года при 88,5% сэйвов

Вратарь «Тампы» вышел в старте на четвертый матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Пантерс» (2:4, 1-3).

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