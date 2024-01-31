Жулин: на месте наших фигуристов я бы никогда в жизни эти бронзовые медали не взял

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о вердикте Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотых медалей в командных соревнованиях на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии