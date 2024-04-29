Британские эксперты дали 2 главных совета туристам как не опоздать на рейс

Британские эксперты дают два главных совета туристам, которые собираются лететь с пересадкой. Один из них - запланировать такое время на пересадку, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы пройти через терминал.
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