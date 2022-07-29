"Что за грустная обитель и какой знакомый вид! за стеной храпит смотритель, сонно маятник стучит..." (стихотворение)

"Что за грустная обитель и какой знакомый вид! за стеной храпит смотритель, сонно маятник стучит..." (стихотворение)

Что за грустная обитель И какой знакомый вид! За стеной храпит смотритель, Сонно маятник стучит;   Стукнет вправо, стукнет влево, Будит мыслей длинный ряд.

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