"Что за грустная обитель и какой знакомый вид! за стеной храпит смотритель, сонно маятник стучит..." (стихотворение)

Что за грустная обитель И какой знакомый вид! За стеной храпит смотритель, Сонно маятник стучит; Стукнет вправо, стукнет влево, Будит мыслей длинный ряд.
Душевные стихотворения русских и зарубежных поэтов12 подписчиков
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