Буддийский Новый год или Сагаалган: истории и традиции праздника 10 февраля 2024 года Евгения КомароваРоссия вместе с другими странами 10 февраля 2024 года встречает Буддийский Новый год – Сагаалган, также известный как праздник Белого месяца.