"Допрыгались!": Учителя и дети боятся идти в школы России. Что происходит - разбор Делягина

Новый учебный год только начался, а школьные коридоры уже пропитались запахом страха. Пока одни дети несли цветы учителям, другие целенаправленно искали жертв.
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Ага, а приезжает , напрмер, из той же Средней Азии, русский ребенок, знающий наизусть стихи Пушкина, говорящий и думающий на русском, так его в школу не принимают ЗА НЕДОСТАТОЧНОЕ ЗНАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА!
Только терроризма в школах нам ещё и не хватало ! С нашими либеральными руководителями образования страна потеряет собственную школу и вместе с ней будущее