Рейтинг WTA. Рыбакина стала №4, Плишкова поднялась на 19 строчек

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Каролина Плишкова, взявшая титул в Клуж-Напоке, вернулась в топ-60. WTA Singles Rankings Положение на 12 февраля 2024 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Ига Швентек (Польша) 9770 2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8905 3 (3) Коко Гауфф (США) 7200 4 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) 6088 5 (4) Джессика Пегула (США) 5705 6 (6) Онс Жабер (Тунис) 4183 7 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3766 8 (8) Маркета Вондроушова (Чехия) 3736 9 (9) Мария Саккари (Греция) 3630 10 (10) Каролина Мухова (Чехия) 3520 13 (14) Дарья Касаткина (Россия) 3063 15 (15) Людмила Самсонова (Россия) 2590 18 (16) Вероника Кудерметова (Россия) 2425 19 (19) Екатерина Александрова (Россия) 2410 22 (26) Сорана Кырстя (Румыния) 1829 32 (34) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1421 33 (35) Мирра Андреева (Россия) 1408 34 (27) Анастасия Потапова (Россия) 1403 40 (40) Анна Калинская (Россия) 1314 51 (51) Анна Блинкова (Россия) 1192 54 (65) Ана Богдан (Китай) 1117 59 (78) Каролина Плишкова (Чехия) 1097 60 (61) Элина Аванесян (Россия) 1078 75 (73) Диана Шнайдер (Россия) 934 87 (88) Камилла Рахимова (Россия) 853 102 (100) Мария Тимофеева (Россия) 723 106 (112) Эрика Андреева (Россия) 686 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.