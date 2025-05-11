Психиатр Шуров: Объятия Макрона и Зеленского — "игра на камеру"

Врач-психиатр Василий Шуров назвал объятия Макрона и Зеленского "игрой на камеру", а профайлер Илья Анищенко увидел демонстрацию неуважения к украинским чиновникам со стороны европейских лидеров во время их визита в Киев.
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