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Квартира, дом, дача

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15 дел по дому, которые можно спокойно игнорировать, и от этого ничего не изменится

15 дел по дому, которые можно спокойно игнорировать, и от этого ничего не изменится

Уборка, глажка, мытье посуды — занятия муторные, но необходимые. Правда, стремясь добиться идеальной чистоты, люди порой настолько увлекаются процессом, что тратят слишком много времени или даже портят вещи.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Дошёл до зеркала и понял - такой кладезь полезной информации не потяну, расскажите кто-нибудь малолетнему афтырю про устройство зеркала...
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