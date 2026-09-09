Вучич: на похороны Младича пришли около 120–150 тыс. человек

www.globallookpress.com/Aleksandar Djorovic Около 120–150 тысяч человек приняли участие в похоронах бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича.
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ЗА ТО, ЧТО МЛАДИЧ ЗАЩИЩАЛ СВОЮ РОДИНУ, ЕГО ПОГУБИЛИ ИНОСТРАННЫЕ АГРЕССОРЫ!! СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ГЕНЕРАЛУ МЛАДИЧУ!!🙏