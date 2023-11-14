Грузинский пленный заявил об убийстве французскими наёмниками ВСУ хозяина дома

Министерство обороны России опубликовало видеоролик, на кадрах которого пленный наёмник ВСУ, гражданин Грузии Георгий Чубетидзе рассказал о расправе, учиненной двумя французами из его батальона над мирным жителем.
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