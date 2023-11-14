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Грузинский пленный заявил об убийстве французскими наёмниками ВСУ хозяина дома

Грузинский пленный заявил об убийстве французскими наёмниками ВСУ хозяина дома

Министерство обороны России опубликовало видеоролик, на кадрах которого пленный наёмник ВСУ, гражданин Грузии Георгий Чубетидзе рассказал о расправе, учиненной двумя французами из его батальона над мирным жителем.

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