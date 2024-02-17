На подлете к Воронежу сбили два беспилотника

На подлете к Воронежу сбиты два беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет в результате падения обломков нет, рассказал глава региона.
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