900 детей из семей мигрантов попытаются пройти тестирование по русскому языку в Новосибирске

Для поступающих в первые классы достаточно уметь понимать русский язык и говорить на нём.В Новосибирской области определены девять мест, где будут проводиться экзамены на знание русского языка для поступающих в школы детей мигрантов.
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