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Правительство утвердило порядок повышения призывного возраста

Правительство утвердило порядок повышения призывного возраста

Российское правительство утвердило постановление, которое приводит в соответствие с решением о повышении призывного возраста до 30 лет нормативную базу в области воинского учета, передает ТАСС со ссылкой на подписанный документ.

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