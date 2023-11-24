Правительство утвердило порядок повышения призывного возраста

Российское правительство утвердило постановление, которое приводит в соответствие с решением о повышении призывного возраста до 30 лет нормативную базу в области воинского учета, передает ТАСС со ссылкой на подписанный документ.
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