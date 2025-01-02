Зажгли на Новый год: в Сети появилось видео с танцующими Трампом и Маском

Они вместе встретили 2025-й. В Сети расходятся кадры с вечеринки в честь Нового года. На видео — двигающиеся под музыку избранный президент США Дональд Трамп, его супруга Меланья, а рядом — основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск в сопровождении дамы.