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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дефо лишен прав на год за превышение скорости. Экс-форвард сборной Англии неоднократно нарушал ПДД

Также 42-летний экс-форвард сборной Англии оштрафован на общую сумму в 976 фунтов. Дефо наказан за то, что в октябре прошлого года ехал на скорости 132 км/ч при ограничении в 113 км/ч.

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