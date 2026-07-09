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В Калининградской области вторые сутки устраняют последствия циклона "Бернадетт"

В Калининградской области вторые сутки устраняют последствия циклона «Бернадетт». В непогоду порывы ветра превышали 30 метров в секунду, а высота волн в Балтийском море достигала пяти метров, передают «Вести».

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