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Татьяна Монтян: Почему убили Ганула? Правдивые версии, которые скрывают от общественности

Татьяна Монтян: Почему убили Ганула? Правдивые версии, которые скрывают от общественности

За что убили Ганула? Какие могут быть вероятные мотивы? Ганул был убит из-за конфликтов с 28-й бригадой или из-за незаконной торговли оружием? Почему суд над стрелком был засекречен? Какие страшные истории скрываются за убийством? Как и обещала, делюсь кое-какими инсайдами по поводу вероятных мотивов мужика, который застрелил одесского наци-гопника и иСБУшного стукача Демьяна Ганула.

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