Выступили с окладом: треть компаний подняли цены из-за роста зарплат сотрудников

Российские компании на фоне дефицита кадров вынуждены увеличивать расходы на оплату труда. Именно по этой причине треть предприятий малого и среднего бизнеса подняли цены на свои конечные товары и услуги в 2023 году, говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России».