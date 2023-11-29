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Выступили с окладом: треть компаний подняли цены из-за роста зарплат сотрудников

Выступили с окладом: треть компаний подняли цены из-за роста зарплат сотрудников

Российские компании на фоне дефицита кадров вынуждены увеличивать расходы на оплату труда. Именно по этой причине треть предприятий малого и среднего бизнеса подняли цены на свои конечные товары и услуги в 2023 году, говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России».

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